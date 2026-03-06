В Москве объявили готовность к половодью

В Москве утвердили специальный регламент взаимодействия городских служб в период весеннего половодья. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

© Российская Газета

"Начало половодья в столичном регионе обычно наблюдается в конце марта - начале апреля, - отметил заммэра. - И соответствующие подготовительные мероприятия уже стартовали".

Так, проводится мониторинг снегозапасов, водохранилища, гидроузлы и другие объекты инженерных и ресурсных организаций также готовят к половодью. Сейчас паводковая обстановка в столице остается в рамках нормы, роста уровня воды не наблюдается.

Для организации совместной работы подписан регламент взаимодействия АО "Мосводоканал", ФГБУ "Канал имени Москвы" и ГБУ "Гормост". Документ определяет зоны ответственности городских служб, а также устанавливает алгоритм действий в половодье, круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды. Такие меры позволят синхронизировать работу организаций и пройти этот период без внештатных ситуаций.

Петр Бирюков напомнил, что основой водоснабжения Москвы являются ресурсы рек и водохранилищ на территории трех областей: Московской, Смоленской и Тверской. Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем: Москворецко-Вазузской и Волжской.