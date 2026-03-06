В Музее Победы открылась выставка к Международному женскому дню

В Музее Победы 5 марта открылась выставка «Красота спасает мир». В ней представлены около 100 живописных полотен и предметов из музейных фондов, а также частных коллекций и Императорского фарфорового завода. Этот яркий выставочный проект приурочен к Международному женскому дню.

© Вечерняя Москва

Выставка объединила живописные работы разных столетий. И цветы стали связующим звеном между эпохами, объединяя разные поколения и даря радость от общения с прекрасным. Несмотря на все отличия в стиле и технике, эти картины объединяет главное — вера в то, что красота способна исцелять, вдохновлять и пробуждать в человеке лучшие чувства. Особый смысл цветочные композиции приобретают в произведениях участников Великой Отечественной войны. Для фронтовиков, прошедших все невзгоды, тяготы и ужасы военных лет, хрупкие и нежные растения становятся символом жизни, которую нужно беречь и сохранять. Посетители увидят полотна художников-фронтовиков: Николая Хватова, Виктора Макеева, Алексея Шикина, Михаила Богатырева, Аркадия Пластова, Екатерины Зерновой.

На выставке также представлены картины наших современников: Веры Коршуновой, Ольги Мельниковой, Константина Селезнева, Ольги Стрелецкой, Владимира Черного и Ольги Богатыревой. Эти авторы продолжают традицию, по-новому раскрывая тему красоты. Они используют новые стили и техники, экспериментируют с цветом и композицией, но сохраняют главное — веру в то, что красота способна исцелять, вдохновлять, пробуждать в человеке лучшие чувства и по-настоящему спасать мир.

В экспозицию также вошли предметы из собрания Императорского фарфорового завода — изысканные изделия, украшенные цветочными мотивами, лепные фарфоровые цветы невероятно тонкой работы, сервиз «Собственный» из коллекции «Царское село». Эти предметы декоративно-прикладного искусства дополняют художественный рассказ, демонстрируя, как вечные образы прекрасной природы воплощаются в керамике. Тонкость росписи, благородство форм и внимание к деталям подчеркивают эстетическую ценность цветочного орнамента, связывая традиции XVIII века с современным восприятием красоты.