В Москве появится второй трамвайный диаметр

Трамвайная сеть в Москве - одна из самых протяженных в мире, становится еще более разветвленной и современной. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в этом году в городе появится второй трамвайный диаметр, а также будет полностью завершено обновление всего подвижного состава городского парка.

Как напомнил глава столицы, прошлый год по праву можно назвать годом Московского трамвая. В течение него открылась новая линия на проспекте Академика Сахарова, восстановлена линия на улице Трифоновской. А самый первый трамвайный диаметр Т-1, протяженностью 27 километров, который связал станцию метро "Университет" с районом Метрогородок, оказался самым длинным в мире. Пассажиров по нему перевозят порядка 50 новых трамваев "Львенок - Москва" с автономным ходом. Говоря об его востребованности, Собянин привел цифру: "Пиковый пассажиропоток на маршруте Т1 достиг 78 тысяч поездок в сутки, что на 50 процентов превысило прогнозные показатели". Сейчас транспортники готовятся в самое ближайшее время запустить еще один трамвайный диаметр Т2 длиной 33 километра - от метро "Чертановская" до станции Новогиреево МЦД-4.

Тем временем жители северо-запада Москвы в районе Строгино продолжают осваивать еще одну новинку.

"Первый в мире беспилотный трамвай, который регулярно перевозит пассажиров по маршруту, курсирует по улицам Москвы шесть месяцев. Он проделал уже 25 тысяч километров и перевез более 60 тысяч пассажиров", - комментирует заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

К 2030 году две трети московских трамваев будут обходиться без водителей.

К перевозке москвичей без водителя готовятся трамваи еще двух маршрутов - N 15 и 23. В течение же года беспилотными станут 11 трамваев Краснопресненской трамвайной сети. А к 2030 году по этой технологии по планам города должны заработать уже две трети подвижного состава трамвайного парка Москвы.

Среди новшеств, которые появятся в этом году, также получение 50 современных односекционных трамваев нового поколения с автономным ходом, что позволит завершить полное обновление всего парка трамваев города. А до 2027 года трамвай придет в район Ивановское за счет расширения сети, включая продление линий по шоссе Энтузиастов, а также по улице Академика Королева до телецентра и станции МЦД Останкино.