Синоптик спрогнозировал потепление в Москве в праздники

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие мартовские праздники.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он заявил, что в субботу, 7 марта, в Москве будет облачно. Также возможен небольшой снег.

«Температура ночью составит -4…-2 °С, днём +1…+3 °С, по области ночью -7…-2 °С, днем — 0…+5 °С. Ветер северо-западный со скоростью 6 — 11 м/с. Гололедица. Местами порывы до 15 м/с», — сообщил эксперт.

По его словам, в воскресенье ночью в столице будет облачно, также есть вероятность небольшого снега.

«Ночью ожидается температура -4…-2 °С, днём +1…+3 °С. Ветер северо-западный, 6 — 11 м/с. Местами гололедица», — заключил синоптик.

