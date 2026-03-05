В Московском зоопарке оценили предложение обменять медведя на японских капибар

Московский зоопарк не получал никаких предложений от японских коллег о «бартере» белого медведя на капибар. Даже если бы такой запрос возник, зоосад категорически отказался бы от подобной сделки. Об этом в четверг, 5 марта, заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

© Вечерняя Москва

— Это не товар, и мы не занимаемся торговлей животными, — подчеркнула она.

Акулова также выразила сомнение в профессионализме тех, кто мог бы предложить такой обмен. Глава зоосада подчеркнула, что ни один серьезный специалист не стал бы ставить белого медведя в один ряд с капибарами или любыми другими животными.

Она добавила, что зоопарки работают вне политики. Они готовы к диалогу с коллегами из любой страны — будь то Япония, США или Европа, — но только в рамках профессиональных, общемировых правил охраны природы. Поэтому слухи об обмене на капибар, по мнению Акуловой, стоит считать не более чем неудачной шуткой.

— Что касается капибар — у нас есть свой план работы с этим видом, и мы ему следуем. За последние три года в Московском зоопарке родился 21 детеныш капибары! Так мы создаем устойчивую популяцию без необходимости изымать животных из природы, — написала гендиректор зоопарка в своем Telegram-канале.

Директор Барнаульского зоопарка и член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев также отверг возможность обмена белого медведя на капибар с японским зоопарком.