Всероссийская акция «Вам, Любимые!» пройдет в Музее Победы

Музей Победы присоединился к всероссийской акции «Вам, Любимые!», приуроченной к празднованию Международного женского дня. С 6 по 8 марта музей на Поклонной горе проведет ряд мероприятий, участницами которых станут многодетные матери, жены участников специальной военной операции, все, кто воспитывает детей и особенно нуждается в поддержке в такой важный праздник.

© Вечерняя Москва

— С 6 марта мы приглашаем всех женщин посетить замечательную весеннюю выставку «Красота спасает мир». Новая экспозиция — это путешествие сквозь время, где цветы представляются связующим звеном между эпохами. Они напоминают нам, что, несмотря на все испытания, жизнь продолжается, а красота — не просто украшение, а источник внутренней опоры и воли к жизни. Хрупкие лепестки, яркие краски, тонкий аромат — все это говорит с нами на языке, который не требует перевода, — подчеркнули в Музее Победы.

7 марта всех посетительниц ждет прекрасная творческая программа в рамках Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы». В преддверии Международного женского дня в Музее Победы состоится концертная программа «Русский калейдоскоп», подготовленная фольклорным отделением детской музыкальной школой им. Э. Грига города Москвы, а также премьера спектакля «Дети войны» школьного театра «Дети Станиславского» московской школы № 1596. Эта постановка посвящена детям, потерявшим матерей во время Великой Отечественной Войны. В спектакле прозвучат стихотворения Вероники Тушновой, Мусы Джалиля, Самуила Маршака, Юлии Друниной.

8 марта музей на Поклонной горе сделает особый подарок прекрасной половине человечества — все женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы (за исключением экспозиций «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», диорамного комплекса и экскурсионного обслуживания, в том числе по экспозиции «Путь к Победе»). Всех посетителей также ждет замечательная праздничная программа — бесплатные тематические экскурсии, мастер-классы, интеллектуальная викторина и концерт. Присоединиться к программе смогут все желающие.