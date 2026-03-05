Москвичи пересядут на беспилотные трамваи

Первый в мире беспилотный трамвай, который регулярно перевозит пассажиров, уже полгода работает на улицах Москвы. А скоро их количество в столице кратно увеличится, сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Экспериментальный состав курсирует по маршруту №10 в районе Строгино. По словам заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, система работает в штатном режиме и строго соблюдает правила дорожного движения.

Беспилотный трамвай самостоятельно выполняет основные операции: останавливается на остановках, открывает и закрывает двери, реагирует на сигналы светофоров и пропускает пешеходов. Кроме того, система автоматически переключает стрелки и выдерживает график движения.

При этом по требованиям законодательства в салоне или кабине всегда находится сотрудник транспортного управления. Он наблюдает за работой систем и контролирует безопасность движения.

По словам Ликсутова, внедрение таких технологий помогает снизить влияние человеческого фактора и повысить надежность городского транспорта.

«К концу 2026 года в столице всего будет 15 таких трамваев. А до конца 2030 года по задаче мэра Москвы Сергея Собянина беспилотными технологиями оснастим 2/3 нашего трамвайного парка», — сообщил он.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил о планах удвоить протяженность московского метро.