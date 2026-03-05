Собянин вручил награды заслуженным москвичкам и поздравил с наступающим 8 Марта

Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Международного женского дня вручил государственные награды и награды города заслуженным москвичкам. Церемония награждения прошла в мраморном зале столичной мэрии, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

© Сайт Сергея Собянина

«Сегодня я хочу поздравить вас от имени правительства Москвы, от себя лично с наступающим Международным женским днем и в вашем лице всех москвичек, и вас – с заслуженными наградами, государственными наградами, которые я с удовольствием вам сегодня вручу», – сказал Собянин.

По словам мэра, в зале присутствуют представительницы разных профессиональных отраслей, и работа этих женщин вызывает огромное уважение. В промышленности, как отметил Собянин, они создают уникальную продукцию в микроэлектронике, фармацевтике, оборонной отрасли. Работницы транспортного комплекса, по словам мэра, помогают миллионам пассажиров каждый день надежно и быстро добираться от дома до места работы.

«Здесь присутствуют представители здравоохранения – наши замечательные врачи, которые спасают жизнь миллионов москвичей. И сегодня они делают огромную работу в военных госпиталях, оказывая нашим ребятам самую необходимую помощь», – сказал мэр.

Он добавил, что также сегодня в зале учителя, которые дают достойное, качественное образование подрастающему поколению.

«Здесь и работники культуры. Есть дискуссия, кто является культурной столицей нашей родины? Это такой вопрос дискуссионный для некоторых товарищей, но я убежден, что Москва является не только политическим центром, ну и культурным центром не только нашей страны, но и мировым центром с учетом того, какое количество у нас музеев, театров, какие замечательные спектакли мы создаем, какие замечательные картины снимаем», – добавил мэр.

Он поблагодарил присутствующих в зале женщин за их труд.

«От всей души хотел бы всех вас поблагодарить за вашу работу, за то, что вы отдаете свой талант, свою душу, свое сердце нашему замечательному городу», – сказал Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в соответствии с положением о государственных наградах мэр столицы вручает государственные награды от имени и по поручению президента Российской Федерации. Среди таких наград – почетные грамоты президента, благодарности, а также медали Луки Крымского. Медали получили работники НИИ скорой помощи имени Склифосовского за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.

Также мэр вручил знаки отличия «За безупречную службу городу Москве» L лет. Одной их получивших такую награду стала актриса, ведущий мастер сцены Московского драматического театра на Малой Бронной Вера Майорова. Также награду из рук мэра получила актриса, директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова. Она удостоена знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» ХХХ лет.

Ряду сотрудниц промышленного комплекса столицы и социального блока присвоены почетные звания «Почетный работник промышленности города Москвы» и «Почетный работник социальной защиты населения города Москвы» соответственно.

Кроме того, заслуги москвичек отмечены почетными знаками «Заслуженный врач города Москвы» и «Заслуженный учитель города Москвы», почетными званиями «Почетный работник транспорта города Москвы», «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы», «Почетный деятель искусств города Москвы», «Почетный работник культуры города Москвы», «Почетный медицинский работник города Москвы», «Почетный работник физической культуры и спорта города Москвы».