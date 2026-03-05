В Москве подвели итоги III сезона конкурса "Дальний Восток - Земля приключений"

На площадке Национального центра "Россия" прошла церемония награждения победителей третьего сезона Всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку и Арктике.

Конкурс "Дальний Восток - Земля приключений" был инициирован вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и поддержан главой государства.

В этот раз интерес к конкурсу просто резко рванул вверх - жюри получило 859 видеороликов, что почти в 1,5 раза больше, чем во втором сезоне и в четыре раза больше, чем в первом.

Главная идея конкурса - показать искренние, полные эмоций видеоролики о путешествиях, вдохновляющие людей посетить уникальные места макрорегиона, увидеть красоты дикой нетронутой природы. Одно из главных условий - путешествия должны быть совершены без использования моторной техники.

- Мы не можем вместе с вами пройти тропами и маршрутами, но наш конкурс фильмов дает нам возможность открыть страницу приключений для миллионов людей. Они просматривают сайт конкурса и смотрят фильмы. И я уверен, что любовь к Родине начинается с таких путешествий - с гор, рек, с каждого цветка, увиденного в походе, - обратился Юрий Трутнев к участникам церемонии.

География конкурса получилась очень обширной. Кроме дальневосточников, которые любят путешествовать по своим и соседним регионам ДФО, фильмы прислали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и многих других городов. По традиции больше всего было снято фильмов о пеших походах - 492 картины. Также участники представили 92 киноленты о водных и 90 - о зимних путешествиях.

Победитель в номинации "Лучшее зимнее путешествие по Дальнему Востоку" - камчатский каюр Анна Семашкина. Она не смогла приехать на церемонию, потому что снова участвует в самой знаменитой и протяженной в России гонке на собачьих упряжках, которой и был посвящен ее искренний фильм "Берингия - путешествие длинною в жизнь" о 1500 километрах пути по северу Камчатки.

В номинации "Пешее путешествие" победил фильм о б уникальных местах Забайкалья "Пески под северным небом" жительницы Ставрополья Элины Бакуновой. В номинации "Водное путешествие" победа у жителя Приморья Антона Ковылина, снявшего атмосферное видео "Инопланетная Чукотка. Каякинг с китами".

В номинации "Лучшее путешествие с морскими обитателями" жюри присудило победу жителю Приморского края Кириллу Романову за фильмом "В поисках гренландских китов", а в номинации "Лучшее детское путешествие" - хабаровчанам Надежде и Павлу Кузнецовым.

Были в третьем сезоне и новые номинации - "Арктическое путешествие", инициированная президентом РФ, а еще - специальная номинация "Тропами Победы", посвященная походам по местам боевой славы Дальнего Востока в Год защитника Отечества.

Гран-при конкурса - три миллиона рублей - достался москвичке, опытной путешественнице-одиночке Марине Галкиной за эмоциональный фильм "Одна в тундре. 700 километров пути", посвященный удивительному водно-пешему путешествию по Чукотке.

Конкурс проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" и НКО "Фонд развития социальных инициатив".