На северо-западе Москвы в этом году обновят девять зданий по программе «Моя школа»

Девять обновленных школ откроются в этом году на северо-западе Москвы. Корпуса реконструируют по городской программе «Моя школа», в них будут учиться почти семь тысяч ребят. Шесть объектов имеют планировку «каре», еще три относятся к типу «вертолетик». Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

«В 2024 году в столице началась масштабная программа реконструкции “Моя школа”. Это беспрецедентный городской проект, в рамках которого устаревшие учебные здания становятся современными, технологичными и комфортными. После реконструкции в городе уже открылось 55 таких зданий, и работа продолжается: в дальнейшем планируется обновлять десятки школ ежегодно. В 2026-м будут открыты порядка100 реконструированных зданий», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Обновление школьных зданий

Так, в районе Строгино обновляют четыре школьных здания на улице Кулакова. Это школы № 69 имени Б.Ш. Окуджавы (дом 3, корпус 1), № 86 имени М.Е. Катукова (дом 17, корпус 2) и № 705 (дом 25, корпус 2). Кроме того, продолжается реконструкция школы № 1619 имени М.И. Цветаевой на Таллинской улице (дом 12, корпус 4). Сергей Собянин осмотрел ход работ и сообщил, что ребята начнут учиться в обновленном корпусе уже с 1 сентября. Здесь появятся универсальные и специализированные кабинеты, пространства для отдыха и мероприятий, медиатека, а также спортивный, гимнастический и современный обеденный залы.

Директор школы № 1619 имени М.И. Цветаевой Евгений Скуднов рассказал, что здание капитально отремонтируют и полностью изменят. Оно станет соответствовать современным требованиям. Помимо этого, немного изменят функциональность корпуса: в нем в первую очередь будут развиваться естественно-научный цикл и кадетское образование. Ребята станут углубленно изучать математику, физику, биологию, химию, а также историю и обществознание. Кроме того, здесь поддержат традиции, поскольку здание было кадетским корпусом имени героев Севастополя. Масштабное обновление положительно скажется не только на мотивации учеников, но и на их результатах, работе педагогов и в целом на развитии района Строгино.

В районе Южное Тушино реконструируют два здания школы № 2097: на Аэродромной улице (дом 9) и бульваре Яна Райниса (дом 43, корпус 2). В Северном Тушине обновляют здание школы № 827 на улице Героев-Панфиловцев (дом 45, корпус 3). Две школы приводят в порядок в районе Хорошево-Мневники: № 138 на улице Берзарина (дом 19, корпус 2) и № 1560 «Лидер» на улице Мневники (дом 7, корпус 5).

«В новом корпусе будут учиться школьники с первого по 11-й класс. Для старшеклассников здесь откроются инженерные предпрофессиональные классы, а в будущем и медиаклассы. Отдельный акцент сделают на проектно-исследовательской деятельности и сотрудничестве с вузами. Кроме того, здесь будут проходить дополнительные занятия для детей и взрослых, что сделает здание центром семейного досуга», — рассказала Татьяна Цуркан, директор школы № 1560 «Лидер».

По единому стандарту

Обновление идет по единому стандарту московских школ. В нем прописаны требования к зонированию, отделке фасадов и интерьеров освещению и другим параметрам образовательных учреждений столицы. При этом каждый проект адаптируют под конструктивные особенности здания и возраст учеников.

Во всех девяти корпусах уже завершили работы по демонтажу, устройству плит перекрытий, стяжке пола, усилению дверных проемов, возведению стен и перегородок в помещениях, монтажу окон, штукатурке и шпаклевке стен и потолков. Кроме того, закончили фасадные работы по устройству утеплителя и армированного базового слоя штукатурки, а также укладке нижнего защитного слоя кровли.

Сейчас строители монтируют внутренние инженерные сети. Они полностью меняют системы вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, а также слаботочные сети. Вместо чугунных батарей устанавливают энергоэффективные радиаторы, которые позволяют регулировать температуру в помещении. В кабинетах прокладывают современную вентиляцию, проводной интернет и вайфай, а также слаботочные сети для систем пожарной безопасности, видеонаблюдения, контроля и управления доступом.

Стены оформляют в светлых тонах с яркими акцентными вставками. В тамбурах и вестибюлях кладут светлую плитку под кирпич, а в обеденных залах и санузлах — керамическую. После окончания чистовых работ на лестницах установят многоуровневые перила для детей разного роста. Системы видеонаблюдения и контроля доступа выведут на пост охраны. В вестибюлях, коридорах и рекреациях поставят мягкую мебель.

После обновления во всех школах установят цифровые микроскопы, 3D-принтеры и станки с числовым программным управлением. В спортзалах уложат специальный паркет с эффектом амортизации, оборудуют раздевалки с душевыми, а также сделают отдельные хореографические и гимнастические залы. Библиотеки станут стильными медиатеками, актовые залы — многофункциональными пространствами для лекций, концертов и мастер-классов, а обеденные залы будут работать как современные кафе.

В пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы, рассказали, что, помимо реконструкции самих зданий, благоустроят и пришкольные территории. Здесь обустроят новые водосточные сети, заменят покрытия тротуаров и проезжей части, воздушные кабельные линии уберут под землю. На территориях установят системы видеонаблюдения и контроля доступа, заменят ограждение.

Кроме того, обустроят спортивные и игровые зоны, а также места для отдыха. Рядом со зданиями установят парковки для велосипедов и самокатов. Для ориентации в пространстве смонтируют информационные стелы и навигационные указатели, а также разместят фонари с энергосберегающими светильниками. Территории дополнительно озеленят: разобьют газон и высадят деревья.

Обеспечение школ современным высокотехнологичным оборудованием способствует оптимизации учебного процесса и соответствует задачам проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Подробнее о национальных проектах и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.