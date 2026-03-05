Выставка к 130-летию со дня рождения Фаины Раневской откроется в Музее кино

Экспозиция разделена на пять тематических секций, каждая из которых раскрывает разные стороны личности актрисы.

5 марта в Музее кино на ВДНХ откроется выставка в честь 130-летия со дня рождения Фаины Раневской — уникальной актрисы, чье имя стало частью народной культуры. Открытие состоится в 15:00 при участии заслуженной артистки России Ольги Анохиной, неоднократно выступавшей на одной сцене со знаменитой актрисой.

В первые выходные после открытия выставки — с 7 по 9 марта — в Музее кино также покажут фильмы «Весна» (1937 год), «Золушка» (1947 год) и «Мечта» (1941 год).

Экспозиция предлагает зрителям познакомиться с жизнью Фаины Раневской и увидеть ее вне привычного сценического образа, в качестве обычного человека. Посетители смогут рассмотреть личные вещи артистки, редкие снимки, а также кадры из фильмов и воспоминания современников. Все материалы формируют портрет женщины, чей ум, стиль и обаяние сделали ее по-настоящему народной актрисой, оставшейся в сердцах зрителей.

Выставку разделили на пять тематических секций, раскрывающих разные стороны личности Фаины Раневской. В каждой представлены редкие кадры, снимки и личные вещи актрисы.

Первая часть экспозиции посвящена наиболее известной грани ее личности — ироничной женщине, мастерски владеющей словом и актерской профессией. Здесь посетители увидят портреты и цитаты артистки, а также кадры из ее фильмов.

Следующие разделы расскажут о Фаине Раневской как о верном друге, пережившем тяжелейшие испытания вместе со своими близкими, а также как о выдающейся актрисе театра и кино, чей талант и диапазон возможностей выходили за рамки привычного комедийного образа. Кроме того, гости выставки узнают о ней как о человеке, чей голос подарил жизнь знаменитым персонажам мультфильмов и наделил их уникальной харизмой.

Посетить временную выставку, посвященную Фаине Раневской, можно будет до августа 2026 года по билету в Музей кино.

Посетить временную выставку, посвященную Фаине Раневской, можно будет до августа 2026 года по билету в Музей кино.