«Мосбилет» поможет выбрать спектакль или концерт в подарок на 8 Марта

Одним из лучших подарков на 8 Марта станут незабываемые впечатления и неповторимые эмоции. Получить их можно, например, сходив в театр или на концерт. «Мосбилет» приглашает посмотреть спектакли о женщинах и необычные музыкальные постановки на культурных площадках, подведомственных столичному департаменту культуры, чтобы порадовать представительниц прекрасного пола.

Накануне праздника в концертном зале «Зарядье» пройдет программа «Женские песни» в исполнении трио музыкантов. Это театрализованное действо, где через народные композиции (а капелла и с инструментальным сопровождением) раскрывается глубокая история женской судьбы — от детства до материнства. Приобрести билеты можно с помощью сервиса «Мосбилет».

В московском Доме романса состоится «Вечерний концерт. Посвящение женщинам». Заслуженный артист России Алекс Новиков с певцом и автором песен Дмитрием Шведом представят программу, в которой прозвучат мелодии о любви из культовых зарубежных фильмов «Крестный отец», «Шербурские зонтики» и других.

Театр имени М. Н. Ермоловой приглашает горожан на программу «Оркестр мечты. Медь». Каждый ее номер — это театральная миниатюра. Работая в синтезе различных жанров, Олег Меньшиков и оркестр театра соединяют слово, музыку, танец, костюмы и многое другое, наполняя мощным звучанием духовых инструментов зрительный зал и все пространство вокруг, передает сайт мэра Москвы.

Билеты можно приобрести в сервисе «Мосбилет».

В разных театрах Москвы идут постановки, в которых задействованы детские таланты. При этом ребята совершенно не уступают взрослым мастерам сцены. Где посмотреть на юных артистов — в подборке «Вечерней Москвы».