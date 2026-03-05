Парковка у Рижского рынка будет запрещена с 6 по 8 марта

В период с 6 по 8 марта парковка автомобилей у Рижского рынка будет запрещена, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«ЦОДД: С 6 по 8 марта временно нельзя будет парковаться у Рижского рынка. Это необходимо для обеспечения безопасности и удобства проезда в праздничные дни», – говорится в сообщении.

Уточняется, что с 00:01 6 марта до 20:00 8 марта парковка будет запрещена на дублере Третьего транспортного кольца у д. 88, стр. 1 по проспекту Мира. Участок расположен между Водопроводным пер. и проспектом Мира.