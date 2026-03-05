Более 3 млн человек посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ с открытия

Свыше 3 млн человек посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ с момента его открытия, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

«Павильон «Макет Москвы» открылся в 2017 году. С тех пор объект на Сиреневой аллее посетили более 3 млн человек. Он входит в тройку самых популярных пространств ВДНХ. Более чем за восемь лет здесь разработали и показали около 20 тематических шоу, фильмов и видеоэкскурсий. Кроме того, за это время провели почти 10 тыс. экскурсий и более 1,1 тыс. викторин, в которых приняли участие свыше 21 тыс. человек», – приводятся в сообщении слова Ефимова.

Уточняется, что павильон «Макет Москвы» стал значимой городской площадкой, где отражена история и развитие столицы. Здесь можно увидеть, как меняется архитектурный облик города, реализуются масштабные градостроительные проекты и формируется современная городская среда.

Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, которого цитирует пресс-служба, трехмиллионный посетитель – важный показатель для команды проекта.

«Макет позволяет внимательно рассмотреть архитектуру города, понять логику его планировки и оценить изменения, которые происходят в столице. Детальная проработка модели и возможность взаимодействовать с экспозицией делают ее понятной, наглядной и востребованной у самой широкой аудитории», – добавил он.

Отмечается, что в павильоне «Макет Москвы» можно увидеть столицу с высоты птичьего полета. Главный экспонат – архитектурно-планировочный макет центральной части города площадью 429 кв. м, выполненный в масштабе 1:400. В миниатюре воссоздано более 23 тыс. зданий и сооружений с высокой степенью детализации – от фасадной облицовки до декоративных элементов.

При этом интерактивная система, которой оснащен макет, позволяет посетителям управлять подсветкой объектов, изучать планировку улиц и кварталов, а также получать дополнительную информацию о значимых зданиях и территориях. В павильоне функционируют камеры с 40-кратным увеличением, информационные киоски, многоуровневая светотехническая и звуковая системы.

Также павильон регулярно принимает организованные группы школьников и студентов со всей страны.

Кроме того, в разные годы павильон посещали официальные иностранные делегации и высокопоставленные гости из Азербайджана, Мьянмы, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бразилии, Сербии, Республики Беларусь, Кубы, Вьетнама и Монголии.

Кроме постоянной экспозиции, в павильоне проходят фотовыставки, лекции, мастер-классы и тематические интерактивные мероприятия. Павильон работает с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника. Вход свободный.