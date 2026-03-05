Москвичей приглашают на день финансовой грамотности 14 марта

14 марта с 13:30 до 19:00 в культурном центре «Строгино» пройдет день финансовой грамотности. Эксперты поделятся советами, которые помогут вывести сбережения из «зимней спячки», и расскажут, как грамотно планировать личный бюджет, избегать лишних трат и противостоять мошенникам.

Организаторы подготовили для посетителей всех возрастов насыщенную программу — от лекций о кредитах и инвестициях до кинолектория и интерактивных занятий для детей. Мероприятия бесплатны и доступны для всех желающих по предварительной регистрации.

Юных гостей от шести до 11 лет ждет особая программа. Она начнется с интерактивного занятия «Финансовые секреты весны: что растет в твоем кошельке?». Юлия Ломбина, эксперт Центра финансовой грамотности Москвы, в игровой форме познакомит детей с понятием «инфляция» и научит беречь первые денежные средства.

Сотрудники инспекции ФНС России № 21 по городу Москве Екатерина Тарасова и Виолетта Докучаева проведут урок по налоговой грамотности «Сад дружбы: сажаем денежное дерево». Ребята создадут общую весеннюю аппликацию, выполняя задания, связанные с темой налогов, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

