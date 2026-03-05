На рыбных рынках «Москва — на волне» подготовили дегустации и скидки к 8 Марта

Скидка на слабосоленое филе распространяется не только на покупки в торговых залах, но и на онлайн‑заказы.

В честь Международного женского дня с 7 по 9 марта на рыбных рынках «Москва — на волне» в районах Митино и Косино‑Ухтомский будет действовать скидка 10 процентов на слабосоленое филе дальневосточной нерки, мурманской форели и мурманского лосося.

Для удобства покупателей на площадках организуют дегустации. Перед покупкой гости рыбных рынков «Москва — на волне» могут попробовать дальневосточную нерку, мурманскую форель и мурманский лосось в чистом виде, оценить текстуру и жирность. Вся продукция собственного производства, что гарантирует свежесть и полный контроль качества — от разделки до упаковки. Скидка на слабосоленое филе распространяется не только на покупки в торговых залах, но и на онлайн‑заказы.

Слабосоленое филе отлично подойдет для праздничного меню. Его можно нарезать тонкими слайсами для канапе с маслинами и сливочным сыром, добавить в зеленый салат или использовать для рулетиков, завернув в ломтик лосося сливочный сыр с укропом. Рынки «Москва — на волне» работают в районах Косино-Ухтомский и Митино. Это не просто торговые ряды, а полноценные гастрономические пространства с фудкортами, студиями для мастер‑классов и специализированными зонами хранения, а качество всей продукции проверяется на рынках в собственных лабораториях.

На рынках представлены рыба и морепродукты из ключевых рыбных регионов — от Карелии до Камчатки. Кроме того, есть возможность оформить доставку с помощью сервиса.