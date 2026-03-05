"Московское долголетие" открывает набор на второй поток в "Школу бариста"

Проект "Московское долголетие" объявил набор на второй поток курса "Школа бариста", занятия которого начнутся 20 марта и будут проходить раз в неделю в 11 флагманских центрах программы по всей Москве. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Наставниками выступят эксперты Moscow Barista School, которые научат участников работать с кофемашиной и кофемолкой, взбивать молочную пену, создавать элементы латте-арта, а также освоить альтернативные способы заваривания – в турке, гейзерной кофеварке и воронке V60. Отдельный блок занятий посвящен приготовлению матчи и какао.

По окончании курса выпускники получат сертификат Moscow Barista School. Выпускники первого потока уже смогли применить знания на практике: 1 и 2 марта они работали в кофейнях сети "Шоколадница".

"Главной мотивацией прийти на курс "Школа бариста" для меня было желание научиться чему-то абсолютно новому… Сегодняшний день стал для меня настоящим приключением. Мне удалось стать частью команды профессионалов, наставники помогали мне, объяснили, что смешивать, что добавлять. Для нас это было очень ответственно, потому что твой результат оценивали посетители кофейни", – отметила участница проекта Галина Журавлева.

Елена Фомина из центра "Крылатское" рассказала, что благодаря стажировке смогла лучше понять процесс приготовления кофе, теперь выбирает сорта и помол более осознанно, экспериментирует с пропорциями и способами заваривания, а дома уже использует новые знания и даже задумывается о покупке рожковой кофемашины.

Лучших выпускников отобрали по итогам практических занятий. 22 финалиста показали высокие результаты по вкусу и текстуре напитков, уверенно использовали оборудование и быстрее других справлялись с заданиями.

Проект "Московское долголетие" в марте отметил восемь лет со дня основания. По словам Сергея Собянина, за это время проект объединил более 730 тысяч участников, а количество центров выросло более чем до 140.

Ранее стало известно, с середины декабря 2025 года 3 тысячи горожан старшего поколения прошли курс "Освой MAX" в 11 флагманских центрах московского долголетия и на занятиях по цифровой грамотности у поставщиков проекта.

В программу вошли 6 занятий, в ходе которых участники учились отправлять сообщения, совершать видеозвонки, работать с групповыми чатами и управлять настройками безопасности профиля. При этом более 50% слушателей были старше 70 лет, что свидетельствует о желании жителей Москвы старшего возраста изучать технологии.