Собянин: оплата по биометрии появится в наземном городском транспорте

В Москве продолжает развиваться билетная система городского транспорта — жителям и гостям столицы доступен самый широкий в мире выбор способов оплаты проезда и гибкое тарифное меню. Об этом в четверг, 5 марта, рассказал глава города Сергей Собянин в мессенджере MAХ.

В прошлом году специалисты начали устанавливать современные турникеты и терминалы по продаже билетов столичного производства. В 2026 году еще 85 турникетов появятся на 25 станциях метро.

Компактная конструкция позволит увеличить число устройств для прохода. Помимо этого, планируется установить 450 самых инновационных терминалов и автоматов по продаже билетов.

— Новые турникеты, в свою очередь, позволят увеличить пропускную способность станций метро до 40 процентов. А инновационные терминалы работают быстрее — таким образом скорость обслуживания пассажиров вырастает в два раза, — добавил мэр Москвы в публикации.

Москва развивает и наземный городской транспорт. Комфортная и безопасная техника доставляет пассажиров к станциям метро и МЦД, вокзалам и аэропортам, к важным социальным, культурным, спортивным объектам и точкам притяжения.