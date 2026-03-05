В особняке Хлудовых завершились ремонтно-реставрационные работы

При разработке проекта специалисты ориентировались на архитектурные чертежи здания, найденные в центральном архиве.

В особняке Хлудовых в центре столицы выполнили ремонтно-реставрационные работы. Трехэтажное здание с подвалом и мезонином площадью более 2,5 тысячи квадратных метров расположено по адресу: Хомутовский тупик, дом 5а, строение 1. Его возвели в 1864 году по заказу известного московского купца и мецената Алексея Хлудова.

В доме часто проходили музыкальные вечера, для которых в парадной зале второго этажа были установлены орган и два рояля. Их посещали известные деятели русской культуры: Сергей Танеев, Дмитрий Мережковский, Владимир Соловьев, Николай Жуковский, Сергей Муромцев.

Позже в разное время в здании размещались женская гимназия, средняя школа, больница и медицинский центр. Внешний вид строения и планировки неоднократно менялись. В 1950-е годы антресоль расширили до полноценного третьего этажа. Кроме того, достроили небольшой мезонин, а со стороны дворового фасада у дома появились черная лестница и лифтовая шахта. За годы эксплуатации постройки часть декоративных элементов была утрачена, старинные деревянные рамы заменили оконными блоками с пластиковым профилем.

«Одной из важнейших задач было укрепление конструкций строения. Специалисты усилили своды подвала и существующие проемы во внутренних несущих кирпичных стенах. Для надежной эксплуатации лифта обеспечили фиксацию стен шахты с помощью металлических поясов, а затем установили новый подъемник. Чтобы предохранить от влаги и плесени стены и фундамент, выполнили вертикальную гидроизоляцию с помощью рулонных материалов и нанесения особых резиновых и полимерных составов. Такая технология часто применяется для защиты старых зданий от талых, дождевых и грунтовых вод. Провели также горизонтальную гидроизоляцию методом инъектирования. Для этого в пробуренные отверстия закачали под давлением специальные составы, заполняющие их и вытесняющие лишнюю влагу», — рассказал Антон Мельников, первый заместитель руководителя столичного Департамента капитального ремонта.

В ходе ремонта специалисты обновили старое покрытие скатной кровли площадью 864 квадратных метра, выполнив его из металлического профиля. Кроме того, установили желоба для отведения дождевой и талой воды и заменили внутренние стропильные конструкции крыши.

Во время работ полностью заменили пришедшие в негодность сети электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции. В особняке разместили Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. С учетом нового назначения здания здесь установили перегородки и провели отделочные работы общей площадью 5,1 тысячи квадратных метров.

Архитектурные чертежи здания нашли в центральном архиве — именно на них ориентировались реставраторы при разработке проекта.

Специалисты отреставрировали лицевую поверхность кирпичной кладки фасада, цоколь из шлифованного известняка и восстановили кирпичную кладку пристройки и другие разрушенные участки. Приямки облицевали шлифованным известняком, а покрытия стен сделали каменными.

Изначально фасад здания был богато и необычно декорирован и в ходе работ были воссозданы гипсовый и каменный архитектурный декор фасадной части и гипсовые тянутые карнизы по периметру постройки. Парадное крыльцо выложили белым камнем, а над главным и дворовым входами сделали кованые навесы на металлических консолях.

Особое внимание уделили и интерьеру вестибюля, где сохранилась лепнина — потолочные розетки, угловой декор и тянутые карнизы. Специалисты расчистили поверхности, восстановили недостающие фрагменты, обработали все элементы антигрибковыми и укрепляющими составами, а затем нанесли грунтовку и покрасили.

В деревянном тамбуре отреставрировали шпонированные поверхности каркаса и дубовые двери, воссоздали утраченные латунные элементы — ручки, петли, шпингалеты и ограничители.

Обновили также отделку вестибюля первого этажа и площадки лестничной клетки, включая люстры и светильники, металлическое ограждение лестницы и перила. А на третьем этаже привели в порядок металлическую винтовую лестницу, ведущую в мезонин. Окна и двери выполнили из твердых пород дерева с воссозданием исторической расстекловки.

К особняку прилегает большая территория, которую во времена Хлудовых использовали как домашний сад. В рамках благоустройства здесь заменили металлическое ограждение и частично сделали зеленый забор из кизильника. Пешеходную зону замостили гранитной плиткой площадью почти 120 квадратных метров, на заездах уложили свыше 700 квадратных метров асфальта и организовали парковочные карманы. Сейчас сад освещают шесть уличных торшеров и шесть опор наружного освещения со светодиодными светильниками. Для отдыха здесь установили скамейки. При этом сохранили два вековых дуба, дополнительно высадили 12 новых деревьев — лип и кленов гиннала — и разбили 356 квадратных метров газона.