Москвичей предупредили о похолодании

После 8 марта температура в Европейской части опустится на 8°C ниже климатической нормы. Об этом ТАСС заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

Она отметила, что в столице такое похолодание прогнозируется уже 9 марта. Ночью ожидается -9°C, а днем температура будет колебаться в диапазоне от минус 3 до плюс 8°C. Синоптик добавила, что 8 марта в Москве и Подмосковье будет светить солнце.

Ранее на фоне резкого потепления в столичном регионе из зимней спячки в некоторых местах преждевременно вышли ужи. По словам зоологов, если по земле проходят трубы, то рядом тепло, поэтому сход снега сразу пробуждает рептилий. Пока погода остается достаточно холодной для змей, обычно для активности ужей воздух должен прогреться минимум до 10°C.