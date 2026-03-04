Розы украсят станцию метро "Трубная" к 8 Марта

Станцию метро "Трубная" украсят к Международному женскому дню, 8 Марта, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса в МАХ.

© m24.ru

По словам заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, потолочный свод станции украсят более 400 алых роз разного размера. Бутоны выполнены из пластичного материала, который позволяет точно повторить форму цветов. Станция будет украшена до 23 марта включительно.

Ранее сообщалось, что 8 Марта телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети будут украшены тематической архитектурно-художественной подсветкой.

Например, на медиафасаде Останкинской телебашни в Москве будет транслироваться поздравительная открытка с надписью "8 Марта. С праздником!" На световом панно воронежской башни появятся изображения тюльпанов и ромашек, в Благовещенске – нарциссы и герберы.