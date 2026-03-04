Как пройдут музейные каникулы в Детском центре Музея Москвы

Детский центр Музея Москвы — главная лаборатория по исследованию города для детей и подростков. Музейные каникулы – это насыщенная программа городского лагеря полного дня на время школьных каникул.

© Пресс-служба

Кураторы недели — студии «Бум?Ага!», «Физ-Ра-Дость» и мастерская «Учи-Нить».

Везучая неделя с Министром Глупых Идей Андреем Фейгиным приходится на 1 апреля — день шуток, веселья и смеха. Участники городского лагеря получат отчеты на вопросы: как привлечь фортуну, как сделать удачу постоянной спутницей жизни и кому же все-таки везет?

Каждый день каникул будет посвящен области искусства, которая дарит людям радость и веселье. Цирк с конями, Олимпиада с придуманными видами спорта, Умопомрачительное ателье и АрхитекДурное бюро помогут поймать удачу за хвост.

В финале недели участники лагеря представят ошеломительный перформанс для друзей и близких.

Музейные каникулы пройдут с 30 марта по 30 апреля 2026 года. Занятия будут проходить по будням, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00. Программа рассчитана на детей от 7 до 14 лет.

Подробности и запись доступны на официальной странице.