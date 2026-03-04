В Москве время в пути на такси может вырасти в два раза 4 марта

В Москве время в пути для пассажиров такси может увеличиться до двух раз в среду, 4 марта, из-за снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс go».

— В снегопады, которые накрыли город 4 марта, поездки на такси неизбежно занимают больше времени. В вечерний час пик время в пути для пассажиров такси в среднем может вырасти до 30 процентов. При этом на отдельных маршрутах из центра длительность поездки может увеличиться до двух раз, — сказано в сообщении.

В компании также отметили, что видимость на дорогах в вечернее время падает до десятков метров, также на некоторых участках слякоть и гололедица могут дополнительно замедлить движение, передает ТАСС.

Как рассказали синоптики Гидрометцентра РФ, обрушившийся на столицу снегопад может увеличить высоту сугробов в мегаполисе на три сантиметра к вечеру 4 марта. По словам метеорологов, переменчивую погоду на текущей неделе в Московском регионе обеспечит серия северо-западных циклонов.

Кроме того, «желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за возможного налипания мокрого снега на провода и деревья. Предупреждение будет действовать до 21:00 по московскому времени.