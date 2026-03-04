Таяние сугробов в Москве может привести к паводкам и инфекциям

Рекордные сугробы в Москве и Подмосковье весной могут превратиться примерно в пять миллионов кубометров талой воды. Об этом сообщает телеканал "360.RU". По данным синоптиков, этой зимой высота сугробов местами достигала 80 сантиметров.

Если потепление будет постепенным, нагрузка на городские дренажные системы окажется умеренной. Однако при резком потеплении возможны паводки и подтопления. Эксперты отмечают, что основная опасность связана не столько с самой талой водой, сколько с тем, что во время паводков она может смешиваться с канализационными стоками. В таком случае возрастает риск распространения кишечных инфекций - в том числе ротавируса, дизентерии и гепатитов.

Специалисты напоминают: при подтоплениях важно использовать только чистую или кипячёную воду, тщательно мыть продукты и чаще обрабатывать руки антисептиками.