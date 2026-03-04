$77.890.75

Таяние сугробов в Москве может привести к паводкам и инфекциям

Авторадио

Рекордные сугробы в Москве и Подмосковье весной могут превратиться примерно в пять миллионов кубометров талой воды. Об этом сообщает телеканал "360.RU". По данным синоптиков, этой зимой высота сугробов местами достигала 80 сантиметров.

Таяние сугробов в Москве может привести к паводкам и инфекциям
© РИА Новости

Если потепление будет постепенным, нагрузка на городские дренажные системы окажется умеренной. Однако при резком потеплении возможны паводки и подтопления. Эксперты отмечают, что основная опасность связана не столько с самой талой водой, сколько с тем, что во время паводков она может смешиваться с канализационными стоками. В таком случае возрастает риск распространения кишечных инфекций - в том числе ротавируса, дизентерии и гепатитов.

Специалисты напоминают: при подтоплениях важно использовать только чистую или кипячёную воду, тщательно мыть продукты и чаще обрабатывать руки антисептиками.