Сугробы в Москве могут вырасти на три сантиметра

Обрушившийся на Москву снегопад может увеличить высоту сугробов в мегаполисе на три сантиметра к вечеру 4 марта. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра РФ.

— Ожидается, что в период до 21:00 количество выпавших осадков может составить 3–5 миллиметров, а прирост снега — до трех сантиметров, — пояснили специалисты.

Температура воздуха в Москве в течение дня будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов, а в Подмосковье — от минус 2 до плюс 3 градусов. Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду.

По словам метеорологов, переменчивую погоду на текущей неделе в столичном регионе обеспечит серия северо-западных циклонов. Значения средней суточной температуры будут колебаться около и немного выше нормы, при этом снежный покров в городе продолжит таять в дневные часы, а ночью талая вода будет замерзать и формировать гололедицу, передает ТАСС.

4 марта в пресс-службе Гидрометцентра РФ сообщили, что «желтый» уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за возможного налипания мокрого снега на провода и деревья.