Какой будет погода в Москве на предстоящих выходных

В предстоящие выходные в столице ожидается похолодание. Подробнее о прогнозе погоды на конец недели «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, начнется переход в холодную тыловую часть циклона, который на протяжении субботы будет проходить со Скандинавии на юго-восток европейской территории России.

— В субботу и воскресенье Москва будет попадать в холодную часть. Будут усиливаться морозы ночью и похолодает днем, — объяснил синоптик.

Наиболее сильные морозы ожидаются уже в начале следующей недели: в ночные часы в Москве столбики термометров опустятся до минус 12–17 градусов, а в дневные — до минус 6–11 градусов.

— В субботу будет идти снег. Ветер со скоростью 5–10 метров в секунду и с порывами до 7–12 метров в секунду. Температура в ближайшие дни (пятницу и субботу) в дневные часы будет положительной: от 0 до плюс 3 градусов, — сообщил эксперт.

В субботу вечером температура воздуха начнет переходить к отрицательным значениям. Атмосферное давление будет расти: до субботы оно будет колебаться со значениями в пределах до 5 миллиметров ртутного столба, но в воскресенье рост станет существенным.

— В начале следующей недели атмосферное давление поднимется до 770 миллиметров ртутного столба и может стать выше, — отметил собеседник «ВМ».

Что касается осадков на выходных, то они пройдут преимущественно в субботу: выпадет снег. В воскресенье небольшой снег ожидается лишь местами, заключил Ильин.

Уходящая зима в столичном регионе запомнится рекордной высотой сугробов. Обилие снега может стать причиной мощного половодья сразу после наступления тепла, считают эксперты. Действительно ли оно придет в столицу весной, узнала «Вечерняя Москва».