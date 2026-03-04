Посетители Аптекарского огорода смогут окунуться в ароматы весенних цветов

Пока сугробы медленно таят, в царицынских оранжереях уже вовсю цветут крокусы, гиацинты, тюльпаны. Все они даже не подозревают, какой холод на улице, думают, что уже весна в самом разгаре, поэтому и проснулись раньше срока.

© ТВ Центр

Но если честно – их разбудили. Этот трюк садоводы называют "выгонкой". В теплицах для цветов создали идеальные условия: температура плюс 18, питание, много света. И вот результат - красавцы уже выпустили стрелки и раскрыли бутоны. Кстати, традиция эта в России не новая. Моду на выгонку луковичных завезли еще в 18 веке, и уже при Екатерине II это стало настоящим трендом.

"Выгонялись тюльпаны для царских балов, всяческих мероприятий. Ну а также Екатерина вообще очень любила растения, поэтому для нее выращивались не только тюльпаны, а еще, например, земляника или ананасы, под которые были отданы целые оранжерейки", - пояснил Артем Кармолин – замначальника оранжерейного комплекса музея-заповедника "Царицыно".

Впрочем, весна просыпается не только в теплицах. В парке "Зарядье" из-под снега уже выглядывают самые смелые подснежники. Первые вестники тепла.

"Подснежники выращивать очень просто – это распространенная даже в Подмосковье садовая культура - осенью посадили в землю, весной радуетесь", - отметил Евгений Супунов, главный ландшафтный архитектор парка "Зарядье".

Ну а пока москвичи собрались на репетицию весну в Аптекарском огороде - очевидно, зима надоела настолько, что очередь на выставку восточных диковинок растянулась на десятки метров. Аромат от почти 10 тысяч цветов так и манит.

Главная тема этого года - загадочные сады Самарканда и Бухары. Яблони, вишня, груши, магнолии, миндаль и даже сакура - все они распустились на два месяца раньше срока специально к первому дню весны. И это настоящее буйство: такого разнообразия форм и оттенков не увидишь в обычном саду. Тюльпаны тут похожи на пионы, а некоторые цветы пахнут арбузами или леденцами.

"Посетители смогут окунуться в краски и ароматы весенних цветов, которые расцвели раньше своих обычных сроков. Все это можно увидеть на выставке, которая в этом году посвящена странам Шелкового пути и цветам Шелкового пути, потому что родина тюльпанов - это горы Тянь-Шаня и Памира, горы Кавказа, как раз по которым и проходил Великий Шелковый путь", - рассказал Антон Дубенюк, главный садовник Ботанического сада МГУ.

Но, несмотря на всё это, прятать пуховики пока рано. Синоптики предупреждают: март - месяц с характером. Впереди как минимум два "арктических удара", и снег может вернуться не только в марте, но и в апреле.