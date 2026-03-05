Собянин утвердил план по сокращению численности госслужащих на 15%

Москва оптимизирует расходы с сохранением всех социальных обязательств, численность госслужащих будет сокращена на 15%. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На президиуме правительства Москвы рассмотрели вопросы исполнения бюджета города в январе – феврале текущего года. По итогам двух месяцев рост доходов составил 2%, что ниже 6,5% запланированных при формировании бюджета на этот год. В условиях замедления динамики роста бюджетных доходов правительство Москвы видит свою задачу в том, чтобы продолжить работу по реализации стратегической программы развития города, обеспечить безусловное выполнение социальных обязательств и финансирование поддержки совместных мероприятий с министерством обороны Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Как отмечается, решать эти задачи необходимо в рамках сбалансированного бюджета. Для этого принято решение до 1 июня 2026 года сократить на 15% численность государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Москвы, а также работников отдельных подведомственных учреждений, выполняющих управленческие функции. При этом не будет затронута численность сотрудников учреждений, которые предоставляют гражданам социальные услуги.

«Еще одна мера – оптимизация на 10% запланированных на этот год расходов на финансирование инвестиционной программы. В частности, сократят или перенесут на более поздние сроки отдельные проекты благоустройства городской среды и проведения культурно-массовых мероприятий. При этом ключевые мероприятия, такие как реновация, строительство метро и другие, будут проведены в запланированные сроки», – добавляется в тексте.

Подчеркивается, что реализация принятых решений позволит оптимизировать расходы бюджета Москвы и гарантировать в полном объеме выполнение социальных обязательств перед горожанами, сохранение высоких московских стандартов предоставления услуг, реализацию стратегических мероприятий развития города, а также финансирование расходов, направленных на содействие Минобороны России, поддержку военнослужащих и членов их семей.