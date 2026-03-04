Два детеныша большого геррозавра родились в Московском зоопарке

Два детеныша большого геррозавра, ящериц родом из Восточной и Южной Африки, появились на свет в Московском зоопарке. Это стало итогом многолетних усилий специалистов отдела «Террариум», поскольку добиться размножения этих рептилий в неволе — крайне сложная задача. Об этом в среду, 4 марта, сообщили в пресс-службе зоосада.

Малыши появились на свет еще 2 февраля, но их пол пока остается загадкой. Сейчас вся семья находится в служебных помещениях павильона «Террариум», поэтому посетители смогут увидят ящериц не сразу. Сотрудники зоопарка ведут круглосуточное наблюдение за их развитием. Хотя геррозавры есть в коллекциях некоторых российских зоопарков, добиться успешного потомства удается далеко не всем.

— Тот факт, что у нас регулярно размножаются особи, которые сами родились в Московском зоопарке, говорит о высочайшем профессионализме наших специалистов-герпетологов и успешной стратегии зоопарка по сохранению редких видов, — передает слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой Telegram-канал зоосада.

