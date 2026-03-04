Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме на фоне снегопада

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме в условиях снегопада, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Рейсы российских и иностранных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по расписанию. За период с 00:00 по 14:00 4 марта аэропорт обслужил свыше 37 тыс. пассажиров и 251 рейс, из них: 143 на вылет и 108 на прилет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что осуществляется регулярная очистка от снега и обработка реагентами взлетно-посадочных полос, перрона, привокзальных площадей и подъездных путей.

В пресс-службе добавили, что обстановка в терминалах спокойная. Предполетные и послеполетные формальности проходят согласно установленным регламентам.

Ранее «Известия» сообщали, что жителей столичного региона в среду, 4 марта, ожидают облачная погода, осадки (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололедица.