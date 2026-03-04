Ограничения движения сняли в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Движение открыто, например, на улице Тверской и Житной, а также на Новоарбатском мосту. Кроме того, водители могут проехать по Новинскому бульвару и Кремлевской набережной.

Помимо этого, ограничения сняты с улицы Знаменки и на Ленинском проспекте в районе Калужской площади по направлению в центр. Также проехать можно на улице Волхонка.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта ограничено на участке дороги Северо-Восточной хорды (СВХ) в районе станции метро "Ботанический сад" в ночное время до 20 апреля. Запрет действует с 23:00 до 05:00.

Меры связаны с проведением строительных работ и касаются участка дороги на Московском скоростном диаметре (МСД), где для движения недоступна одна полоса.