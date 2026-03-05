Движение на Тверской улице и Москворецкой набережной восстановлено

Движение транспорта восстановлено на ул. Тверская и Москворецкой набережной, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Движение открыто: на ул. Тверская в районе д. 15/1, стр. 1 по ул. Моховая; на Москворецкой набережной в районе Устьинской набережной по направлению к Китайгородскому проезду», – говорится в сообщении.

Кроме того, движение восстановили на Садовом кольце в районе пересечения с ул. Баррикадная и на съезде с ул. Смоленская на Садовое кольцо.