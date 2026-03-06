Некоторые соцучреждения Москвы изменят график работы

В канун 8 Марта ряд социальных учреждений столицы будут работать по особому графику. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

© Российская Газета

"Большинство социальных учреждений - поликлиники, центры женского здоровья, ветеринарные клиники - сохранят привычный график либо будут работать в сокращенном режиме, - отметила вице-мэр. При этом 8 и 9 марта станут выходными для центров московского долголетия, центров занятости, семейных и реабилитационных центров. Для экстренных случаев круглосуточную работу продолжат телефоны психологической помощи и социальный патруль. Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей также будет вести прием без выходных".

"Взрослые" поликлиники в субботу, 7 марта, будут работать с 09:00 до 18:00, а 8 и 9 марта - с 09:00 до 16:00, при этом кабинеты дежурного врача открыты во все дни в часы работы медицинских организаций. Детские поликлиники 7 марта будут принимать пациентов с 09:00 до 15:00. Помощь на дому детям будет оказываться все три дня, 7, 8 и 9 марта, с 09:00 до 15:00. Травматологические отделения работают каждый день по утвержденному графику - с 08:00 до 22:00 или круглосуточно. Молочно-раздаточные пункты сохранят обычный график: с 06:30 до 15:00.

Центры женского здоровья и женские консультации 7 марта работают с 09:00 до 18:00. 8 марта с 09:00 до 16:00 будут открыты только те учреждения, которые имеют десять и более участков, - они принимают пациенток даже в праздничный день. 9 марта с сокращенным временем работы, также до 16:00, вести прием будут все женские консультации и ЦЖЗ.

Учреждения московского образования, школы и колледжи, в праздничные дни будут закрыты. Расписание центров дополнительного образования можно узнать на их сайтах.

Столичные офисы госуслуг не будут принимать заявителей только 8 марта. В остальные дни центры "Мои Документы" работают по обычному графику.

ЗАГСы Москвы также скорректируют график работы. 7 марта, в предпраздничный день, все дворцы бракосочетания столицы будут работать до 17:00. 8 марта - выходной для всех. 9 и 10 марта заявления будут принимать только во дворцах бракосочетания № 1 и 4, остальные дворцы будут закрыты. При этом подать заявление на регистрацию брака в любой из праздничных дней можно онлайн - через портал "Госуслуги" или mos.ru. Архивно-информационный отдел будет закрыт 7, 8 и 9 марта. С 11 марта все подразделения ЗАГС вернутся к обычному режиму работы.

8 и 9 марта во всех центрах московского долголетия - выходные дни, в субботу, 7 марта, будут работать все центры, кроме 11 флагманских. Центр "Профессии будущего", центры занятости "Моя карьера" и "Моя работа", учебный центр "Профессионал", реабилитационные и семейные центры 7, 8 и 9 марта также будут закрыты для посещения. При необходимости экстренной социальной или психологической помощи детям круглосуточно работают телефоны: 051 (с городского), 8 (495) 051 (с мобильного). Для приема звонков также работают мобильные телефоны семейных центров в каждом округе, узнать их можно на портале "Мой семейный центр". Круглосуточная психологическая поддержка для всех москвичей также доступна по телефону неотложной психологической помощи: 051 (с городского), 8 (495) 051 (с мобильного).

Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки продолжит работу в обычном режиме. Срочную помощь оказывают в приемном отделении на улице Иловайской, дом 22, и в отделении "Дмитровское" на улице Ижорской, дом 21, строение 3, а также в пунктах обогрева. Мобильные бригады "Социальный патруль" работают круглосуточно. Если вы увидели на улице бездомного человека, можно звонить по телефонам: +7 (499) 357-01-80, +7 (903) 720-15-08 - или в единую службу помощи: 112.

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей 7, 8 и 9 марта работает в обычном режиме - с 09:00 до 21:00.

В праздничные дни читальные залы Главархива Москвы работать не будут. 10 марта они откроются по расписанию с 12:00.

Также 7-9 марта изменится график работы нескольких государственных ветклиник ГБУ "Мосветобъединение". Будут закрыты Первомайский ветучасток на Сиреневом бульваре, дом 8а (8 марта), Нижегородский ветучасток на Старообрядческой улице, дом 30Б (7-9 марта), Солнцевский ветучасток на Боровском шоссе, дом 48 (8 марта), ветучасток Кленово в деревне Кленово, улица Центральная, владение 11 (8 марта), ветучасток Птичное в деревне Анкудиново, владение 43 (8 марта), ветучасток Саларьево в деревне Саларьево, улица Картмазовская, дом 46 (8 марта), а также ветучасток Щербинка на улице Театральной, дом 14 (8 марта). Остальные государственные ветклиники Москвы продолжат принимать пациентов в обычном режиме (для большинства - с 09:00 до 21:00). Московская станция по борьбе с болезнями животных (Мосветстанция) на улице Юннатов, 16А, работает ежедневно и круглосуточно. Контакт-центр госветслужбы +7 (495) 612-12-12 принимает звонки ежедневно и круглосуточно - там можно получить актуальную информацию и записаться на прием.