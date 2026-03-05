Движение транспорта временно ограничили на нескольких улицах в центре Москвы

Движение транспорта временно ограничено на нескольких улицах в центре Москвы. Об этом в четверг, 5 марта, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Так, проезд закрыт на Тверской и Моховой улицах, на Москворецкой набережной в районе Устьинской набережной по направлению к Китайгородскому проезду, на Боровицкой площади, а также на Садовом кольце в районе пересечения с улицей Баррикадная.

— Стройте маршрут заранее, — передает Telegram-канал ведомства.

Днем ранее автомобильное движение временно перекрыли на Новоарбатском мосту и Новинском бульваре. Кроме того, нельзя было проехать по Тверской улице в районе Бульварного кольца по направлению в центр, а также по Житной улице.

В тот же день сообщалось, что сбой в движении поездов произошел на третьей линии Московских центральных диаметров. По данным СМИ, сначала Иволга 4.0 стояла на перегоне Перово — Андроновка, затем поезд вернули на станцию Перово и всех попросили выйти из вагонов.

С 15 марта будет закрыт съезд к дому № 23Б в микрорайоне 1 Мая на внешней стороне МКАД. Однако выезд с территории останется прежним. В Дептрансе уточнили, что обновленная схема позволит сделать движение по МКАД более удобным и безопасным.