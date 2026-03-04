Движение на Новоарбатском мосту и Новинском бульваре временно перекрыто

Автомобильное движение временно перекрыли на Новоарбатском мосту и Новинском бульваре. Об этом в среду, 4 марта, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© Вечерняя Москва

— Планируйте маршрут заранее, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Между тем «желтый» уровень погодной опасности объявили 4 марта в Московском регионе из-за возможного налипания мокрого снега на провода и деревья. Предупреждение будет действовать до 21:00 по московскому времени.

Исполняющий обязанности начальника отдела гидрологических прогнозов ФГБУ «Центральное УГМС» Евгений Троценко рассказал, что половодье в столичном регионе, по предварительным прогнозам, будет выше нормы.

Ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова также спрогнозировала, что в марте Москва превратится в Венецию, так как влагозапасы в снежном покрове огромны и в городе появится много воды.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в первую рабочую неделю марта в столице ожидаются положительные температуры и смешанные осадки.