Москвичи стали чаще жаловаться на тревогу и одиночество к приходу весны

Москвичи в феврале 2026 года стали обращаться за психологической поддержкой по телефону «051» чаще, чем месяцем ранее. Количество звонков выросло примерно на 10 процентов, превысив отметку в 5,4 тысячи обращений. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента труда и социальной защиты.

По словам заведующей Центром неотложной психологической помощи «051» Анны Гальяновой, темы обращений остаются прежними, но с приходом календарной весны они стали ощущаться острее. Она уточнила, что сейчас на линии чаще всего обсуждают жалобы на тревожность, депрессивные состояния, чувство одиночества и нехватку личного общения.

По словам специалиста, короткий световой день и серая погода, характерные для конца зимы и начала весны, могут усугублять апатию и чувство изоляции. Гальянова подчеркнула, что такие переживания — это нормальная реакция, но не повод игнорировать свое состояние.

— Специалисты службы напоминают, что получение своевременной психологической поддержки помогает мягко пройти этот этап и не допустить развития более серьезных проблем, — передает слова Гальяновой ТАСС.

