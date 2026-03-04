Москва поставила рекорд стройки по реновации

Как сообщается в публикации РБК, в 2025 году в столице вдвое вырос ввод капитальных объектов, построенных за счет городского бюджета. Объемы жилья, возведенного по программе реновации, увеличились более чем в 1,7 раза.

© Вечерняя Москва

В 2025 году в Москве было введено 240 объектов капитального строительства, профинансированных за счет бюджета города. Ввод прошлого года существенно выше, чем в любой из предыдущих 15 лет. За последний год этот показатель вырос вдвое со 120 объектов в 2024 году. Речь о недвижимости, возведенной в рамках адресной инвестиционной программы (в том числе социальной инфраструктуры: школ, детских садов, больниц и пр.), а также о жилых домах по программе реновации.

В 2025 году в столице поставлено несколько рекордов по вводу недвижимости, построенной на средства городского бюджета. Об этом сообщили в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы.

Наблюдаемый в последние годы резкий рост ввода недвижимости, построенной в Москве за счет городского бюджета, во многом связан с программой реновации. Она действует в столице с 2017 года. За это время переселение охватило порядка 260 тысяч москвичей (или каждого 50-го жителя столицы). Это сопоставимо с численностью населения, например, Мурманска или Архангельска, приводится сравнение в материалах стройкомплекса Москвы.

В 2025 году ввод жилья по реновации вырос в 1,7 раза — примерно с 1,3 миллиона квадратных метров в 2024 году до 2,3 миллиона квадратных метров в 2025-м. Годовой показатель прошлого года — рекордный за все время действия программы.

В 2026 году, по прогнозам столичного стройкомплекса, рекорд будет обновлен — планируется, что в этом году ввод жилья по реновации достигнет 2,5 миллиона квадратных метров.

По итогам 2025 года действующая программа реновации выполнена более чем на 25 процентов.

В 12 районах Москвы программа реновации полностью завершена.

Четыре района Северо-Восточного АО — Лианозово, Южное и Северное Медведково, а также Северный; три района Юго-Западного АО — Ясенево, а также Южное и Северное Бутово; два района Западного АО — Раменки и Ново-Переделкино; а также по одному району в Северном АО (Молжаниновский), Зеленоградском АО (Старое Крюково) и в Новой Москве (Коммунарка).

Всего в Москве, по данным столичного градостроительного комплекса, было построено 16 миллионов квадратных метров недвижимости, что составляет 10 процентов от всего нового фонда, возведенного в столице за последние 15 лет. Этот показатель на 13 процентов выше результатов 2024 года, когда было введено 14,2 миллиона квадратных метров. Общий объем ввода (16 миллионов квадратных метров) в 2025 году включает 3,7 миллиона квадратных метров нежилых объектов, 1,6 миллиона квадратных метров нежилых коммерческих помещений в жилых домах, 7,4 миллиона квадратных метров чистой площади жилых помещений и еще 3,3 миллиона квадратных метров приходится на лестницы, кладовки, подъезды и прочее общедомовое имущество некоммерческого использования в жилых домах, сообщили в стройкомплексе.

Если говорить о чистой площади жилых помещений в Москве, то в 2025 году их было введено 7,4 миллиона квадратных метров, что на 14 процентов больше относительно результатов 2024 года (6,5 миллиона квадратных метров).

За последние 15 лет как за счет городского бюджета, так и за счет частных застройщиков в Москве построено 164,6 миллиона квадратных метров недвижимости (около 72 миллионов квадратных метров из которых — жилье). Это больше совокупного объема застройки любого мегаполиса России (за исключением Санкт-Петербурга), следует из материалов стройкомплекса Москвы.

— За прошедший год наш подход к реализации адресной инвестиционной программы существенно эволюционировал: мы критически пересмотрели все наши планы и максимально сдвинули влево сроки по тем объектам, где это возможно, потому что ускорение строительства напрямую снижает стоимость — каждый год промедления добавляет к цене проекта 8–10 процентов из‑за инфляции и удорожания материалов. Мы сформировали долгосрочные производственные планы и заранее расторговали контракты, чтобы подрядчики могли прогнозировать свою загрузку и, соответственно, ускорять работу. Параллельно продолжили активно внедрять технологии информационного моделирования, префаб-технологии и крупномодульное строительство — это ускоряет ввод, повышает качество объектов и снижает нагрузку на городскую инфраструктуру, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— В 2025 году в рамках программы реновации мы поставили мировой рекорд по скорости строительства: жилой дом с полноценной отделкой квартир и инженерными сетями был полностью построен всего за шесть с половиной месяцев, при этом монтаж готовых блоков на площадке занял около месяца. Всего по итогам прошлого года было введено рекордное количество объектов, возведенных за счет городского бюджета, — добавил Ефимов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новые квартиры въехали или переезжают порядка 258 тысяч москвичей. Всего же на разных стадиях проектирования и строительства сейчас находится порядка 11 миллионов квадратных метров.