Поставка еще 50 современных трамваев «Львенок-Москва» началась в столице

Московская транспортная система вступает в заключительную фазу обновления трамвайного парка. Началась поставка последних 50 современных односекционных трамваев модели «Львенок-Москва». Эти вагоны оснащены революционной системой автономного хода, и все они должны прибыть в столицу до конца 2026 года. Об этом в среду, 4 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

© Вечерняя Москва

Он отметил, что «автономные» трамваи выйдут на второй Московский трамвайный диаметр (Т2), эти вагоны уже доказали свою надежность. Новые «Львята» отправляются в депо имени Апакова. Они заменят самые старые модели в парке, а также помогут справиться с растущим пассажиропотоком. Всего в рамках контракта Москва получит 100 новых «Львят» в 2025–2026 годах.

При этом 50 вагонов уже вышли на линии в прошлом году, а оставшиеся 50 прибудут до конца текущего года. С 2017 года этот производитель поставил столице уже более 550 низкопольных вагонов нового поколения. «Львенок-Москва» может проехать без подключения к контактной сети более четырех километров благодаря встроенным батареям.

Сейчас такие участки без проводов уже работают на проспекте Сахарова и Трифоновской улице. Эта технология не только повышает надежность движения, гарантирует соблюдение расписания даже при отключении электричества, но и в будущем позволит сэкономить: не придется тратить время и средства на строительство или модернизацию контактной сети.

Внутри вагон полностью низкопольный, оснащен климат-контролем, экранами с информацией, розетками для зарядки гаджетов, а также специальными местами для колясок и велосипедов. Каждый вагон вмещает 110 человек, из которых 41 место — сидячее. На маршрутах Т1 и 5 автономные «Львята» уже успешно работают в режиме «чистого неба». Кроме того, 20 больших трехсекционных трамваев «Витязь-Москва» также планируют дооснастить системой накопления энергии.

— Благодаря масштабному обновлению трамвай стал самым эффективным видом наземного городского транспорта по провозной способности, уступая только метро и МЦД, — передает официальный Telegram-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что специалисты в 2026 году планируют запустить новый трамвайный диаметр Т2 длиной 33 километра, который пройдет от метро «Чертановская» до станции Новогиреево четвертого маршрута Московских центральных диаметров.