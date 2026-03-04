На Тверском бульваре открылась фотовыставка о метростроении

На Тверском бульваре открылась фотовыставка Градостроительного комплекса Москвы «Сильные «женщины» метростроения», приуроченная к Международному женскому дню. Экспозиция рассказывает о тех, кто ежедневно прокладывает новые линии столичного метро, — тоннелепроходческих механизированных комплексах.

© Вечерняя Москва

Герои выставки — 6- и 10-метровые щиты весом до 1,7 тысячи тонн. Эти мощные машины не только прокладывают путь под землей, но и сразу монтируют тюбинги, формируя готовые тоннели будущего метро. Благодаря их работе строительство метрополитена стало быстрее и все больше жителей города получают удобное транспортное сообщение рядом с домом.

— Эта выставка — про силу, которая обычно остается за кадром. С 1 по 15 марта на Тверском бульваре можно увидеть фотографии тоннелепроходческих комплексов, благодаря которым строится московское метро. По традиции мы называем их женскими именами — и в этом есть особый смысл: эти «женщины» каждый день выполняют тяжелую и важную работу, помогая городу расти и становиться комфортнее для жителей, — отметила Мария Дерунова, первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Свое название выставка получила неслучайно. В метростроении существует давняя традиция — называть тоннелепроходческие комплексы женскими именами. Она уходит корнями в историю горного дела и связана с почитанием святой Варвары — покровительницы шахтеров и подземных строителей. Считалось, что она оберегает от опасностей под землей, поэтому ее образ всегда сопровождал горняков. Со временем традиция закрепилась и в метростроении: сначала комплексы носили имя Варвары, а позже стали получать имена почетных женщин-метростроителей.

Сегодня в строительстве московского метро участвует много сильных «женщин»: «Юлия», «София», «Галина», «Александра», «Ольга» и другие. Например, «Эсмина» пройдет почти 1,7 километра от станции метро «Остров Мечты» до «Кленового бульвара» Бирюлевской линии. А тоннелепроходческий комплекс «Лилия» преодолеет 3,34 километра и соединит участок между «Серебряным Бором» и станцией «Строгино» Рублево-Архангельской линии.

Увидеть невероятных «женщин» и узнать больше об их работе и роли в развитии столичной подземной инфраструктуры можно на фотовыставке на Тверском бульваре.