Случаи набухания почек на растениях зафиксировали в Москве

Единичные случаи набухания почек на растениях зафиксировали во время оттепели в Москве. Об этом рассказал начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

© Вечерняя Москва

При этом эксперт отметил, что активное набухание на деревьях и кустарниках начнется ближе к концу марта.

— Почки на деревьях и кустарниках могут набухнуть во время оттепели. Однако для того, чтобы из них распустились листья, нужны условия: накопленное тепло и более длинный световой день. Обычно такие условия наступают в Москве в конце марта — в начале апреля, — пояснил Кунафин в беседе с ТАСС.

Заведующая отделением аллергологии и иммунологии Научно-клинического центра № 2 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Евгения Паршина напомнила, что аллергикам следует готовиться к весеннему сезону цветения уже сейчас. Первым этапом диагностики становится сбор анамнеза и выявление возможных аллергенов. Затем проводятся лабораторные исследования — анализы крови на антитела IgE и кожные тесты.

Снег в столичном регионе начинает таять медленнее. Согласно прогнозам синоптиков, по меньшей мере до конца первой декады марта ждать серьезной оттепели не стоит.