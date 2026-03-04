Музыка с пением птиц прозвучит во время проверки системы оповещения в Москве

Проверка систем оповещения пройдет в Москве 4 марта в 10:45. Горожане услышат пение птиц, обитающих в Московском регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«В среду, 4 марта 2026 года, во всех регионах России, в том числе и в Москве, пройдет всероссийская плановая комплексная проверка систем оповещения населения. Системы оповещения населения - важнейший элемент защиты граждан в чрезвычайных ситуациях. Для поддержания их в рабочем состоянии регулярно проводятся специальные проверки. В столице проверка системы оповещения начнется в 10:45 по местному времени», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, горожане услышат из динамиков громкоговорителей музыкальное сопровождение с пением птиц, обитающих в Московском регионе. Сигнал прозвучит в течение минуты.

"С учетом того, что системы оповещения проверяются регулярно, в предстоящей комплексной проверке будут задействованы не все устройства, соответственно звуковой сигнал прозвучит не на всех городских территориях", - добавил собеседник.

Он подчеркнул, что подобные учения проводятся в рамках комплексного подхода к обеспечению безопасности граждан и являются регулярной практикой. С помощью таких проверок оценивается готовность и эффективность системы оповещения, а также проверяется работоспособность оборудования.