Собянин рассказал, на каких станциях МЖД появятся новые вокзалы

Столица поможет модернизировать станции, по которым идут электрички Ярославского и Павелецкого направлений. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Вместо устаревших и неудобных платформ построят современные пригородные вокзалы, оформленные по всем стандартам Московского транспорта. Проект ЦППК рассчитан на 2026 и 2027 год.

За это время на Ярославском направлении обновят четыре станции - платформы Яуза и Лось, а также станции Лосиноостровскую и Маленковскую, а на Павелецком направлении - шесть станций: Бирюлево-Товарную, Чертаново, Варшавскую, Нагатинскую, Тульскую и Дербеневскую.

Новые станции выполнят в стиле эмо-тех - он отличается панорамными окнами, стеклянными потолками, яркой графикой и неоновыми акцентами. Такие здания в столице уже есть - в нем исполнены Дворец гимнастики в Лужниках, парк "Зарядье" и новые корпуса МГТУ им. Баумана. Каждая станция получит яркую подсветку и уникальный дизайн - например, на платформе Лось появится сияющий лось в стилистике пиксель-арт, Яуза засияет неоново-фиолетовым цветом, Лосиноостровская - зеленым, а Бирюлево-Товарная получит красную вывеску. Нагатинская удивит пассажиров волнообразной крышей и просторным входом с колоннами, а Тульскую украсят светящиеся панели в фиолетовых и розовых оттенках.

Отмечу, что станции станут не только красивыми, но и более комфортными. На всех десяти платформах установят широкие навесы, улучшат освещение и обновят навигацию.

"Для пешеходов, велосипедистов и самокатчиков обустроят оптимальные маршруты прохода и подъезда к станциям и расположенным вблизи них социальным объектам, обновят тротуары. В местах, где не хватает пешеходных связей, появятся удобные и безопасные переходы через проезжую часть. Это позволит удобно и безопасно пересесть с электрички на автобус или трамвай, не нарушая дорожное движение", - рассказал мэр Москвы в своем канале в MAX.

Ярославское и Павелецкое направления - одни из самых востребованных: ежедневно здесь совершается свыше 440 тысяч поездок, в том числе на Ярославском направлении - 323 тысячи, а на Павелецком - 121 тысяча. Пользуются ими более миллиона пассажиров. В ближайшие годы прогнозируется рост пассажиропотока, который стимулирует уже начатая недавно модернизация поездов на Ярославском направлении.