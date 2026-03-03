Эксперт: половодье в Москве ожидается после 20 марта

С началом календарной весны температура воздуха в столице устремилась выше нуля. Огромные сугробы - наследие обильных снегопадов - начали активно таять. В соцсетях все чаще стали появляться кадры с временными "озерами" на городских улицах. Как городские власти готовятся к весеннему половодью и каким оно ожидается, расскажем в этом материале.

Метеорологи сходятся во мнении, что половодье в этом году незамеченным не пройдет. И. о. начальника отдела гидрологических прогнозов ФГБУ "Центральное УГМС" Евгений Троценко рассказал, что ожидается оно в регионе выше нормы и после 20 марта. "Подтопления могут быть локальными не только из-за подъема рек, но и за счет склонового стока", - сообщил он, добавив, что высота снежного покрова сейчас на 70 процентов больше нормы.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец перевел эти данные на кубометры воды и получил цифру, равную 5 миллионам кубометров воды, что соизмеримо с десятой частью озера Селигер. Но ведущий синоптик ИА "Метеоновости" Татьяна Позднякова успокоила москвичей, отметив, что до активного таяния часть снега испарится, часть подтает. "Опасаться надо скорее вечернего гололеда, который возможен из-за ночных заморозков", - сказала она.

Половодье ожидают выше нормы, а его начало - около 20 марта

Как рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, сейчас идут активные работы по расчистке водоприемных решеток в городе. Увеличено число бригад, занятых этой работой. С дворовых и уличных территорий продолжают круглосуточно вывозить снег. Готовят к половодью и водохранилища. В пресс-службе АО "Мосводоканал" рассказали: "Каждые 10 дней проводим снегомерные съемки для определения параметров снежного покрова, ближе к концу марта замеры будем проводить чаще. В соответствии с полученными данными регулируем сброс воды в водохранилищах. Это позволит принять в период половодья достаточный объем воды, исключив подтопление прилегающих территорий".

По данным гидролога Виктора Данилова-Данильяна, риски подтопления для Москвы минимальны, так как город находится под защитой сложной инженерной системы. Места возможного подтопления в черте города хорошо известны городским властям. Так, водоналивные бонны устанавливают на Москворецкой набережной у парка "Зарядье", чтобы в случае повышения воды предотвратить подтопление территорий.