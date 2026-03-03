В "Аптекарском огороде" до 9 марта проходит выставка "Репетиция весны"

В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" на проспекте Мира в эти дни проходит выставка "Репетиция весны". Гости могут увидеть множество тюльпанов, нарциссы, крокусы, гиацинты, ландыши, магнолии, сирень, форзицию, лютики и другие растения, которые расцвели на два месяца раньше природного срока.

© Российская Газета

"Это самый масштабный в стране ранневесенний праздник наиболее модных, эффектных и новых сортов тюльпанов с поразительной гаммой оттенков и ароматов: одни пахнут арбузами, другие карамелью, третьи яблоками", - говорят в ботсаду.

Некоторые тюльпаны похожи на пионы, другие - на розы, лилии, кувшинки и даже на горящее пламя.

Заставить растения зацвести раньше времени помогает методика под названием "выгонка". Для луковиц создают особые условия, благодаря которым они просыпаются. Это требует от садовода немалых знаний и сноровки.

Выставка продлится до 9 марта.