В столице открылись площадки, где москвичи бесплатно учатся играть в керлинг

В Москве открылось шесть площадок, где любой желающий может бесплатно попробовать поиграть в керлинг. Корреспонденты "Российской газеты" отправились на Воробьевы горы, чтобы покатать гранитные камни по льду и погрузиться в атмосферу этой экзотической для нашей страны игры.

© Российская Газета

Камни, лед и тактика

Неподалеку от горнолыжного спуска, прямо на Аллее cпортивной cлавы, раскинулась ледяная площадка. Жизнь на ней кипит: москвичи открывают для себя керлинг. Инструктор Сергей Можин объясняет новичкам основы игры. "Задача - бросить камни таким образом, чтобы ваши снаряды оказались ближе к центру "дома", чем у противника". "Дом" - это мишень, нарисованная на льду. Сергей показывает, как правильно оттолкнуться ногой, чтобы первые несколько метров скользить по льду на колене, придавая камню нужную скорость. Цель броска может быть разной: выбить камень противоположной команды, постараться докатить свой снаряд максимально близко к центру или сделать защиту - каждый ход требует расчета и точности.

"Не зря керлинг называют шахматами на льду: в нем необходимы стратегия и тактическое мышление, иначе не победить, - увлеченно продолжает Сергей. - Многие с интересом наблюдают за керлингом по телевизору, но никогда не играли. Посмотрите, как много людей пришло - всем не терпится попробовать себя в этой игре!"

И правда, вокруг площадки собралось несколько десятков зрителей. Ежедневно приходят человек 70, и у каждого своя история знакомства с игрой. Вот пенсионерка Татьяна, улыбаясь, делится впечатлениями: "Хорошее занятие на свежем воздухе, - говорит она. - Приятно, что в керлинг можно играть и новичку, и опытным игрокам любого возраста. Видели, как я толкнула камень в свои 70 лет?"

Между тем Сергей рассказывает о самих камнях - солидных, тяжелых, весом в 20 килограммов. "Гранит для их производства добывают в единственном месте во всем мире - на шотландском острове Эйлса-Крейг, - поясняет он. - Этот материал обладает высокой прочностью, устойчив к трещинам и отличается замечательными свойствами скольжения". Комплект из 16 профессиональных камней стоит как новая машина - 1,5-2 млн рублей! Есть и отечественные аналоги из карельского гранита, но, по уверению спортсменов, до шотландских им пока далеко.

Керлинг, конечно, удовольствие не из дешевых: час аренды дорожки со всем оборудованием в Москве обойдется в 10-15 тысяч рублей, а занятие с инструктором - около 1,5 тысячи. "Я не могу позволить себе такие расходы, - признается Николай, который пришел поиграть с подругой. - А здесь все бесплатно. Получили массу впечатлений, обязательно придем снова!"

Честная игра и дух керлинга

На площадке появляется Ольга Котельникова - мастер спорта по керлингу, победитель и призер всероссийских соревнований. Керлингом Ольга занимается уже 16 лет, была в резерве олимпийской сборной и знает об этой игре абсолютно все. Прошу спортсменку дать мне небольшой урок. Ольга объясняет: на соревнованиях игроки используют специальную обувь - один ботинок обязательно должен быть со скользящей подошвой. Но есть и альтернатива - так называемый слайдер. Это накладка на подошву, которая хорошо скользит по льду. Под присмотром спортсменки надеваю слайдер и беру в руки щетку - она нужна, чтобы лучше сохранять равновесие при броске и натирать лед перед скользящим камнем, продлевая его путь.

На ледяной площадке установлена небольшая резиновая опора. Плавно отталкиваюсь от нее ногой и скольжу на колене. Через секунду отпускаю камень вперед, придавая ему небольшое вращение, как учила спортсменка. Кажется, мой первый бросок удался!

"Керлинг очень полезен для здоровья, он развивает координацию и выносливость, - отмечает Ольга. - А еще это игра, где чрезвычайно важны моральные качества спортсменов. Например, первый пункт наших правил говорит о "духе керлинга": лучше проиграть, чем выиграть нечестно".

Дорожка для керлинга требует специальной подготовки. "После того как лед залит, сверху его покрывают маленькими каплями воды, которые тоже замерзают. По структуре получается похоже на апельсиновую корку", - говорит Ольга. Когда лед растирают щетками (на профессиональном языке это называется "свиповать"), капли подтаивают, и камень движется быстрее.

Грамотный свип может скорректировать направление снаряда.

Люди на мастер-классе быстро разбиваются на команды. И вот полетели желтые и красные камни, зашуршали щетки, появились накал и азарт. "Тащи камень в "дом"! Свип!" - громко подбадривает свою команду москвичка Елена. По ее словам, керлинг - это по-настоящему умный вид спорта, где нужно думать на несколько ходов вперед. "Уверена, что скоро эта игра обретет должную популярность и в нашей стране", - отмечает Елена.

Кстати

История керлинга берет начало в XVI веке. Одним из древнейших свидетельств того, что игра тогда уже существовала, стал найденный на дне шотландского озера камень для керлинга. На нем была высечена дата - 1511 год. Картины голландских мастеров середины XVI века также запечатлели сцены, напоминающие керлинг. Еще один важный факт - запись на латыни в протоколах аббатства Пейсли, датированная 1540 годом. В ней зафиксирован вызов монахов, пришедший из другого монастыря, на состязание по керлингу.

Конкретно

Где бесплатно поиграть в керлинг в Москве?

Воробьевы горы (ул. Косыгина, д. 28, стр. 1)Парк "Ходынское поле" (Ходынский бульвар, земельный участок N 1)"Москва-Сити" (Краснопресненская набережная, д. 14, стр. 18)Парк "Измайлово" (аллея Большого Круга, дом 7а)Северный речной вокзал (Ленинградское шоссе, д. 51)Хоккейная коробка на ВДНХ

Расписание площадок можно посмотреть на сайте: curlingweek.sport.moscow.