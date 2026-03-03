Зоолог, писатель-натуралист Илья Гомыранов рассказал, что в Москве начали просыпаться ужи.

«Мы видим сейчас в Москве устоявшуюся тёплую погоду. Соответственно, во многих местах снег растаял. В некоторых местах рядом подходят близко трубы, коммуникации, земля там в целом всегда остаётся тёплой. Как только снег уходит с этой поверхности, животные могут просыпаться», — заявил он в беседе с 360.ru.

По его словам, морозы -5...-7 °С являются для змей критичными, так как для поддержания температуры тела им нужна активность.

«В минус они жить не могут, поэтому пробуждение абсолютно локальное», — уточнил Гомыранов.

