Синоптик рассказал, когда в Москве закончится оттепель

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ночь на среду в Москве закончится оттепель. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в следующую ночь в московский регион зайдет промежуточный гребень антициклона, из-за чего температура упадет до -5C°. Это приведет к появлению гололедицы на дорогах. Днем ожидается снег, а температура будет держаться от 0C° до +2C°.

«В четверг циклонический вихрь развернется своей тыловой стороной, а значит, похолодает: ночью до минус одного — минус трех, после полудня около нуля. Не обойдется без кратковременного снега», — рассказал он.

Тишковец также добавил, что наибольшие холода ожидаются в пятницу — от -5C° до -7C° днем.

«В выходные погода сохранится неустойчивая, не обойдется без снега, в сумерках минус два — минус четыре градуса, в дневные часы от нуля до минус двух градусов», — добавил Тишковец.

Ранее синоптик заявил, что в Москве замедлилось таяние снега.