Собянин: Новые электробусы пополнят городской парк в этом году

В 2026 году парк Мосгортранса пополнят более 400 электробусов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Свыше 400 новых электробусов пополнят городской парк в этом году. В результате общее количество машин превысит 3 тыс. 300, их доля в парке Мосгортранса достигнет 45%. Москва сохранит лидерство среди городов Европы и США по количеству электробусов», – написал Собянин.

Он отметил, что по соотношению цены и качества российские электробусы одни из лучших в мире. Они отвечают самым строгим стандартам обслуживания пассажиров и снижают негативное влияние на экологию города.

«Параллельно с обновлением подвижного состава в Москве активно развивается электрозарядная инфраструктура. В парках и на конечных станциях установлено свыше 460 ультрабыстрых зарядных станций мощностью 300 кВт. До конца года планируем разместить ещe около 300 зарядок. Также продолжаем развивать сеть наземного транспорта. В прошлом году улучшили и настроили под потребности москвичей больше 160 маршрутов автобусов и электробусов. Состоялся запуск шести новых магистральных маршрутов в разных частях города. Для более чем 1,2 млн жителей сократилось время в пути до ближайших станций метро, МЦК и МЦД», – уточнил мэр.

Кроме того, были запущены первые 25 маршрутов из столицы в ближайшее Подмосковье в рамках проекта по интеграции пригородных маршрутов в систему московского транспорта.