Собянин: Новые электробусы пополнят городской парк в этом году
В 2026 году парк Мосгортранса пополнят более 400 электробусов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.
Он отметил, что по соотношению цены и качества российские электробусы одни из лучших в мире. Они отвечают самым строгим стандартам обслуживания пассажиров и снижают негативное влияние на экологию города.
«Параллельно с обновлением подвижного состава в Москве активно развивается электрозарядная инфраструктура. В парках и на конечных станциях установлено свыше 460 ультрабыстрых зарядных станций мощностью 300 кВт. До конца года планируем разместить ещe около 300 зарядок. Также продолжаем развивать сеть наземного транспорта. В прошлом году улучшили и настроили под потребности москвичей больше 160 маршрутов автобусов и электробусов. Состоялся запуск шести новых магистральных маршрутов в разных частях города. Для более чем 1,2 млн жителей сократилось время в пути до ближайших станций метро, МЦК и МЦД», – уточнил мэр.
Кроме того, были запущены первые 25 маршрутов из столицы в ближайшее Подмосковье в рамках проекта по интеграции пригородных маршрутов в систему московского транспорта.
«В 2026 году планируем запустить ещe порядка пяти магистральных маршрутов, их общее количество превысит 75, а также больше 50 маршрутов между Москвой и Московской областью. Будет введено в эксплуатацию ещe 20 км выделенных полос для городского транспорта, а их общая длина составит свыше 530 км», – добавил Собянин.