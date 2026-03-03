Собянин сообщил о планах расширения трамвайной сети Москвы

Специалисты в 2026 году планирует запустить новый трамвайный диаметр Т2 длиной 33 километра, который пройдет от метро «Чертановская» до станции Новогиреево четвертого маршрута Московских центральных диаметров. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

По словам главы города, в этом году на маршруты также выйдет еще 50 современных односекционных трамваев нового поколения с автономным ходом, что позволит завершить полное обновление всего парка трамваев города. Кроме того, эксперты также сделают беспилотными еще 11 трамваев Краснопресненской трамвайной сети.

— До конца 2027 года продолжить дальнейшее расширение трамвайной сети Москвы, включая продление линий на шоссе Энтузиастов в район Ивановское и на улице Академика Королева до телецентра и станции МЦД Останкино, — написал Собянин на своей странице в MAX.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что новые платформы появились на остановках трамваев в районе Лефортово, на Судостроительной и Первомайской улицах и в других районах города. Более половины из этих остановок раньше располагались на проезжей части.