Рижский вокзал выставлен на продажу

Российские железные дороги (РЖД) выставили на продажу Рижский вокзал в Москве, соответствующий лот появился на сайте недвижимости РЖД.

«Предлагаются к приобретению здания Рижского вокзала Москвы. Здания вокзала длительное время не используются для осуществления пассажирских перевозок, что открывает возможность для их адаптации под новые цели эксплуатации», – говорится в описании лота.

Цена продажи составляет 4 млрд 9 млн 265 тыс. 260 руб. Общая площадь – 7,7 тыс. кв. м.

Лот включает в себя здание Рижского вокзала площадью 3,9 тыс. кв. м, нежилое здание площадью почти 3,8 тыс. кв. м. Земельный участок площадью 13 тыс. 693 кв. м будет передан новому собственнику в субаренду. Дополнительно в стоимость включена теплотрасса к зданию протяженностью 502 м.